أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 46.5566 جنيه للشراء، مقابل 46.6939 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 50.6023 جنيه للشراء، مقابل 50.7703 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 59.1315 جنيه للشراء، مقبل 59.3246 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 51.2230 جنيه للشراء، مقابل 51.3798 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 29.8957 جنيه للشراء، مقابل 29.9858 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.4371 جنيه للشراء، مقابل 6.4563 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 12.4134 جنيه للشراء، مقابل 12.4507 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 151.7143 جنيه للشراء، 152.2115 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.6747 جنيه للشراء ، مقابل 12.7131 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 123.4890 جنيه للشراء ، مقابل 123.8631 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 120.9482 جنيه للشراء، مقابل 121.3302 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.7657 جنيه للشراء، مقابل 12.8139 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 65.5726 جنيه للشراء، مقابل 65.9519 جنيه للبيع.