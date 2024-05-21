نواب بالبرلمان العربي: الوضع الإنساني بقطاع غزة ينذر بكارثة كبرى

حذر نواب بالبرلمان العربي من خطورة الوضع المتفاقم والتداعيات الكارثية المتعلقة بالحالة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل في القطاع، الأمر الذي أدى إلى انهيار البنى التحتية، وفي القلب منها النظام الصحي.

وأكد النواب - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد اجتماع "لجنة فلسطين" التابعة للبرلمان العربي، اليوم /الثلاثاء/ - مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار الجهود والمساعي الدولية والإقليمية لنصرة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، داعين إلى حشد كل الدعم الدولي للعمل على الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية بحق المدنيين العزل بقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي وعضو لجنة فلسطين الدكتور عبد الكريم قريشي "إن اجتماع اللجنة هدفه تقديم المقترحات والتوصيات إلى البرلمان العربي، فضلا عن دراسة مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، في ظل ما تشهده من عدوان إسرائلي سافر منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف قريشي، وهو أيضا عضو مجلس الأمة الجزائري، أن دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتوقف بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، طالما بقيت القضية الفلسطينية عالقة دون حل يقوم على أساس منح الشعب الفلسطيني حقه في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد على أن البرلمان العربي مستمر كذلك في دعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة طالما بقي الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعير أي اهتمام للقانون الدولي أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويضرب بالقرارات والمواثيق الدولية عرض الحائط غير مكترث بحسيب أو رقيب.

وأبرز أهمية الدور الرسمي والشعبي للضغط على القوى الدولية الفاعلة للتدخل والسماح بفتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة للسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية بكل المقاييس.

ومن جانبه، قال عضو اللجنة السياسية بالبرلمان العربي وعضو لجنة فلسطين (النائب السعودى) عساف أبوثنين "إن جهود البرلمان العربي ولجنة فلسطين فيما يتعلق بدعم ومساندة القضية الفلسطينية، هي جزء من الجهود التي بذلت في القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين، وأسفرت عن قرارات تاريخية تتعلق بالقضية الفلسطينية".

وأضاف: أن "من أهم القرارات التي اتخذت فيما يخص القضية الفلسطينية هو المقترح الخاص بإقامة مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

ونوه إلى أهمية دعم هذا المقترح الرامي لإقامة مؤتمر دولي للسلام، وتنفيذه بأسرع وقت ممكن بهدف جمع القوى الدولية لدعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويقضي بإقامة الدولة المستقلة حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وجدد عساف أبوثنين التأكيد على موقف البرلمان العربي الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يئن من الجوع والمرض.

وأشار إلى أن القمة العربية أعطت الضوء للعمل فيما يخص القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، واستمرار المساعي لزيادة وتيرة الاعتراف الدولي بفلسطين وحث الدول التي لم تعترف بفلسطين على القيام بتلك الخطوة في أقرب الآجال.

وأشاد عضو لجنة فلسطين بمخرجات القمة العربية التي عقدت بمملكة البحرين بشأن القضية الفلسطينية، مقدما التحية لصمود الشعب الفلسطيني لوقوفه بوجه إرهاب الاحتلال الغاصب، دفاعا عن وطنه وأمنه وقضيته العادلة.

وبدورها، أكدت عضو البرلمان العربي وعضو لجنة فلسطين النائبة شادية الجمل أن لجنة فلسطين تناقش وتبحث كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستجداتها، خاصة في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وشددت النائبة شادية الجمل، وهي عضو مجلس النواب المصري، على محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للبرلمان العربي وللدول العربية، مثمنة في هذا الصدد الدور المصري الكبير في التعاطي مع القضية الفلسطينية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت عن انتقادها لمنظمات حقوق الإنسان التي لا تحرك ساكنا تجاه الفظائع الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وانتهاك إسرائيل لكافة حقوق الإنسان، وأهمها الحق في الحياة، مستتنكرة كذلك الصمت الدولي المخزي، وانتهاج بعض الدول سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

يذكر أن لجنة فلسطين بالبرلمان العربي كانت قد عقدت اجتماعها الرابع لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، لمناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم اعتماد مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر عقدها بمقر الجامعة العربية يوم السبت المقبل.