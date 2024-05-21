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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم .. فحص طبى لـ"كوكا" لحسم مشاركة من نهائي الأهلي أمام الترجي

أحمد نبيل كوكا لاعب
أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الأهلي
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يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط النادي الأهلي لفحص طبى لتحديد موقفه النهائي من مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويعانى كوكا من كدمة فى كاحل القدم أبعدته عن المشاركة فى مباراة الذهاب أمام الترجي برادس، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

ويستعد فريق الأهلي لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.
على صعيد آخر يُجهّز مسئولو النادي استقبالا خاصا لبعثة الترجي التونسي فى مطار القاهرة خلال وصولها لخوض مباراة الفريقين، فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة.

وأشاد مسئولو الأهلي باستقبال إدارة الترجي بعثة الأحمر في تونس، حيث حرص حمدي المؤدب رئيس الترجي ومعه وفد من مسئولي النادي التونسي على استقبال بعثة الأهلي في مطار قرطاج، بجانب توفير كل سُبل الدعم والمساندة للبعثة الأهلي خلال تواجدها في تونس.

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