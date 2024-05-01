مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترح عقد عدد من الندوات التوعوية



وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 232، على مقترح كلية التمريض بعقد ندوة توعوية بعنوان "احتياجات سوق العمل للتمريض"، وتنظيم يوم الاستشارات القانونية لمنسوبي الكلية بالتعاون مع كلية الحقوق، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من هذه الندوة هو تزويد طلاب كلية التمريض بأهم المعلومات والبيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في مجال التمريض، حيث سيتم خلال الندوة مناقشة التطورات المستقبلية المتوقعة في هذا المجال، وذلك بهدف توجيه وتوعية الطلاب الدارسين في الكلية بأهم السبل للوصول إلى فرص عمل جيدة في سوق مهنة التمريض وفق رؤيتهم المستقبلية.

كما وافق المجلس أيضاً على تنظيم يوم الاستشارات القانونية لمنسوبي الكلية بالتعاون مع كلية الحقوق إيماناً بضرورة تزويدهم بالمعلومات القانونية اللازمة لممارسة مهنة التمريض والتعامل مع القضايا القانونية المختلفة التي قد يواجهونها أثناء عملهم، حيث ستشارك كلية الحقوق في هذا اليوم لإلقاء محاضرات توعوية تسلط الضوء على أهم الجوانب القانونية ذات العلاقة بمجال التمريض.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية عقد مثل هذه الندوات والفعاليات التوعوية، وأوضح أن تزويد طلاب كلية التمريض بالمعلومات العملية حول احتياجات سوق العمل يعد أمرا ضروريا لتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة والمستقبلية. كما أوضح أهمية تزويدهم بالمعارف القانونية لما لذلك من أثر ايجابي في تعزيز كفاءتهم المهنية.

وختم رئيس الجامعة كلمته مؤكدا على حرص جامعة بني سويف على تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المختلفة.