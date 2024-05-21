وزير الري يبحث مع مدير عام البيئة بالاتحاد الأوروبي سُبل تعزيز التعاون

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، فلوريكا فينك هويجر مدير عام البيئة بالاتحاد الأوروبى ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى في قطاع المياه، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .

وأشار الدكتور سويلم للإهتمام الكبير الذى توليه مصر لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال المياه ، والذى تم تتويجه بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" في شهر ديسمبر 2023 ، خاصة أن قضايا المياه والمناخ تُعدان من أهم أولويات الدولة المصرية ، حيث يتم العمل على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من الوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يُساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ومتابعة تنفيذ المستهدفات من هذا الإعلان ، كما قامت مصر بإعداد مقترحات للمشروعات ذات الأولوية والتي سيتم تنفيذها تحت مظلة هذا التعاون .

كما أشار لضرورة الإستفادة من فعاليات "مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للاستثمار" والمزمع عقده في شهر يونيو المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعتباره فرصة لمزيد من المناقشات والتنسيق المشترك في مجال المياه .

كما أشار لأهمية المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياهAWARe والتي تم تحت مظلتها تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، مشيراً لأهمية دعم الإتحاد الأوروبى لهذا المركز الهام الذى يُسهم في تدريب و رفع كفاءة المتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية .

وتوجه الدكتور سويلم بدعوة السيدة فلوريكا للمشاركة في فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الإفريقى التاسع" والمزمع عقدهما بالقاهرة في شهر أكتوبر 2024 .