ضبط مالك استوديو تصوير ومكتب "كاستينج" لإدارتهما "بدون ترخيص" بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك إستوديو تصوير ومكتب "كاستينج" لإدارتهما "بدون ترخيص" بالجيزة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو تصوير ومكتب "كاستينج- بدون ترخيص" كائن بمحافظة الجيزة وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لهم دون إجازتها رقابياً مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه ، وتم ضبط المذكور ، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - كاميرا ديجيتال – كشوف أسماء وبيانات راغبى التمثيل - هاتف محمول "يحتوى على آثار ودلائل تأكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

