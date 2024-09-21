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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«البوابة نيوز» تكشف حقيقة اقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي والاعتداء على رئيسه

مدير أمن الجيزة
مدير أمن الجيزة
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نفى مصدر أمني مطلع بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية، يفيد باقتحام مسجل خطر مبنى حي الدقي بسلاح أبيض سكين ومحاولة الاعتداء على رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح.

لا يوجد تحرير محاضر

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارِِ تمام من الصحة وبفحصه تبين عدم تحرير ثمة محاضر في هذا الشأن.

رئيس حي الدقي ينفي الاعتداء عليه

وأكمل المصدر، أنه تم التواصل مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، والذي نفي ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية الإخبارية.

وأفاد بحدوث مشادة كلامية بينة وبين أحد الأشخاص، أدعى أنه مريض فشل كلوي ويرغب في ترخيص كشك بدائرة القسم، وانصرف دون حدوث أي تعدِِ من أي نوع، ونفى وجود أي بلاغ ضد المذكور.

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