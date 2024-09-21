معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لخوض كأس الأمم الإفريقية

يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة، والتى ستقام فى مصر خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٦ أكتوبر القادم بمعسكر مغلق فى الإسكندرية يوم ٢٧ سبتمبر الجاري ويستمر حتى ٧ أكتوبر المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بالبطولة.

وتضم مجموعة مصر كلا من منتخبات المغرب، تنزانيا وغانا.

ومن جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أن البطولة صعبة وقوية، ولكن المنتخب سينافس بقوة على تحقيق اللقب الإفريقي والتأهل إلى كأس العالم المقبلة للمرة الثانية على التوالي.

وشارك حسام باولو لاعب منتخب الشاطئية فى مراسم القرعة.