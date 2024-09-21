إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يرفع حالة الاستنفار لدى سلاح الجو إلى الحد الأقصى

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي، قام بتوجية أوامر لرفع حالة الاستنفار لدى سلاح الجو، وقيادة الجبهة الداخلية، والهيئة الطبية إلى الحد الأقصى.

ومنذ قليل، قال حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند وصولها الى مرتفع أبو دجاج وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى تدميرها.

وأعلن حزب الله اللبناني، من خلال بيان له مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيانه، "‏ إلتحق القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد ‏والانتصارات".

وتتزايد التوترات كل يوم بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث استهدف الحزب، منذ قليل، موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.