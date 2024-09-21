بحضور وزير الثقافة.. تفاصيل انطلاق الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

أطلقت مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر فعاليات الملتقى الدولي الثامن لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذى يحمل شعار بكرة أحلى بينا، ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وذلك على مسرح الأوبرا الكبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية لشئون الهجرة، الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة السابقة، الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الاوبرا المصرية، الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، اللواء إسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى وعدد من سفراء الدول العاملة فى مصر ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين والإعلامين.

وخلال الاحتفالية وجهت سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه ورعايته لقضايا ذوي الهمم باعثة رسالة تحمل أحلام وأمنيات "أولادنا" بافتتاح سيادته للدورة المقبلة من الملتقى، ووجهت الشكر لمختلف الوزارات والهيئات الداعمة مؤكدة أنهم شركاء فى النجاح، مشيرة أن الملتقى أصبح رحلة من الإبداع والتحدي الحقيقي، ومنصة رائدة تجمع بين المواهب الشابة من مختلف أرجاء العالم حيث جسد الكثير من رسائل الإنسانية والسلام فأثمر عن نتائج مبهرة في دعم وتنمية قدرات أولادنا من ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي كما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على الاهتمام بمواهب وإبداعات ذوى القدرات الخاصة الجديرة بأن تلامس أعماق الروح، وقادرة على الإلهام، وتابع أن وزارة الثقافة ستبقى داعمة لكل مبدع، وتعمل لبناء مجتمع يرعى ويبني أبناءه ووجه الشكر لـ "أولادنا" على الطاقة الإيجابية التى منحوها للجميع وتجاوزت كلمة "مستحيل" لتستبدلها بمفردات العزيمة والإصرار والتحدي والأمل في "بكرة أحلى" بكم ولكم.

وقدم كوكبة من النجوم عدة فقرات فنية هي أغنية "بكرة أحلي بينا" أداء نيفين رجب، طارق صبري بمشاركة أولادنا أميرة، جنا، فيفيان، خالد، واسكتش "ألف ليلة وليلة" أداء رانيا فريد شوقي، طارق صبري، ميدو عادل، حجاج عبد العظيم الذى شارك فى الفعاليات لأول مرة، نيفين رجب، "أغنية 8 سنين" أداء محمد مرسي، فرح الألفي، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل بمشاركة أولادنا أميرة سعيد، فيفيان أنطون.

بعدها تفاعل الحضور مع عروض قدمتها فرق دوليى من أسبانيا، تركيا، الصين، المكسيك، صربيا، كولومبيا، الأردن، اليابان، فلسطين، الهند، واختتم الاحتفال بأغنية “هنا مصر" أداء صفاء أبو السعود بمشاركة أولادنا وصمم الاستعراضات الدكتورة عائشة فؤاد، محمد عبد العزيز، كلمات الشاعر عبد الله حسن، ألحان شريف حمدان.

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى يوم 27 من سبتمبر الجاري، وتقام بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية، وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.