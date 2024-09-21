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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني: التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة‬ هو خطوة أولى لمنع التصعيد

العاهل الأردني
العاهل الأردني
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قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة‬ هو خطوة أولى لمنع التصعيد.

وأكد خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، أن التصعيد الذي يحدث حاليا في المنطقة سيكون له عواقب وخيمة.

تواصل إسرائيل في تنفيذ عدوانها على قطاع غزة، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هناك نحو 44 شهيدا فلسطينيا جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على أماكن متفرقة في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الجنوب اللبناني، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 جرّاء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وأعمال رفع الأنقاض مستمرة. 

وأعلن حزب الله اللبناني، من خلال بيان له مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيانه، "‏ إلتحق القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد ‏والانتصارات".

العاهل الأردني وقف فوري لإطلاق النار قطاع غزة التصعيد في المنطقة