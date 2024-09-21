حزب الله يعلن مقتل القيادي أحمد محمود وهبي في الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقتل القيادي أحمد محمود وهبي، في الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

كما أعلن حزب الله، من خلال بيان له مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيانه، "‏ إلتحق القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد ‏والانتصارات".

ومنذ قليل، شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا استهدف أطراف بلدات مركبا والعديسة ورب ثلاثين ووادي هونين في جنوب لبنان.