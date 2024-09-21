ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يعلن مقتل القيادي أحمد محمود وهبي في الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية

استهداف الضاحية الجنوبية
استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، مقتل القيادي أحمد محمود وهبي، في الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية.

كما أعلن حزب الله، من خلال بيان له مقتل قائد "قوة الرضوان" إبراهيم عقيل في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيانه، "‏ إلتحق القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل (الحاج عبد القادر) بموكب إخوانه من القادة الشهداء ‏الكبار بعد عمر مبارك حافل بالجهاد ‏والانتصارات".

ومنذ قليل، شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا استهدف أطراف بلدات مركبا والعديسة ورب ثلاثين ووادي هونين في جنوب لبنان.

حزب الله مقتل القيادي أحمد محمود وهبي الغارة الإسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية