في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور

أقام نادي محافظة الفيوم الرياضي، مساء الجمعة، احتفالية كبرى كرم خلالها النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم الرياضي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من القيادات والضيوف 150 من أوائل الشهادات العامة والحاصلين على الدكتوراه، فى احتفالية حضرها أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، وسط حالة من السعادة والسرور وسيطرت على الأجواء فرحة كبيرة وبسمة رسمت على وجوه الحاضرين.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، وكلمة رئيس مجلس إدارة النادى، التى أعرب خلالها عن سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء الجمعية العمومية، متمنيا لهم دوام التفوق والتميز.

وفى كلمته رحب "حمودة " بالضيوف الذين شاركوا أعضاء نادي المحافظة الاحتفال، من بينهم الدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور نور الرمادى، والمستشار محمود عبد التواب رئيس نادى قارون، وأحمد ادهم الأفندي، ومحمد باهى امين الصندوق فى نادى قارون، وتم خلال الحفل تكريم هشام عويس المدير السابق لنادى المحافظة.

وفى الفقرة الثانية للاحتفال تم عرض فيلم وثائقي عن الإنجازات التى تحققت فى ظل مجلس إدارة النادى الحالى، وقد عكس الفيلم تلك الجهود الكبيرة التى بذلت خلال فترة المجلس الحالى..هذا وقد حضر حفل التكريم، وشارك فى تسلم دروع التفوق وشهادات التقدير، أعضاء مجلس الإدارة حازم طه نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عبد الباسط امين الصندوق، والدكتور طارق السواح، ومروة عليوة، وحمادة الخولى، وإسلام جابر، وأحمد على مسعود.

وشدت فرقة الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حسن شاهين، بأروع الأغاني الجميلة، كان بينهما الناجح يرفع ايده أسامة رمضان - المضاد - بتونس بيك " هدية السراح "أنا قلبى اليك ميال"نجوى عادل"النور مكانه فى القلوب احمد عادل - يا طير يا طاير جماعى - ألف ليلة وليلة علياء عادل - سلم على جماعى - المريله الكحلى احمد.

قدم الاحتفال، إسلام حسن مدير إدارة النشاط الثقافى، والذى اعلن عن تكريم 2 من الحاصلين على الدكتوراة، و17 من اوائل الشهادات الجامعية، و47 الثانوية العامة، و86 من الحاصلين على الإعدادية، بإجمالى 150 من المكرمين.

الحاصلين على الدكتوراه 2024 محمد مخيمر صبرة دسوقي - نها محمد سيد مطاوع وأوائل الحاصلين على الشهادة الجامعية ايه محمود عز الدين قرني- يمني رشدي عبد الستار -يمني محمد-حامد مصطفى - شهد محمد حماد محمد -هنا محمد عزت أبو العزم- ادهم أحمد أدهم إبراهيم.

أحمد محمد صلاح الدين - أدهم محمد باهي محمود- محمد محمود محمد عبد النبي- آية ياسر عبد السلام عبد الرسول - عفاف عبد الهادي أحمد - ساره نور أحمد محمد - أدهم ناصر أنور مصطفي - دنيا خالد محمد إسلام - محمد سمير أحمد سيف - تغريد خالد محمد - آية خالد محمد اسلام.

وأوائل الثانوية العامة - أحمد محمد عيد محمد - روان عاصم محمد مرسي - جاسمين ياسر غيث عزيز - محمد مجدي رشاد عبد الغني- عبد الرحمن محمد نادي كامل- محمد هاني كمال عبد الواحد

-يوسف احمد وحيد عبيد - يوسف وائل صلاح عبد الفتاح - شهد محمد مصطفي نبوي -رشاد وليد احمد عبد المحسن- حبيبة محمد عجمي محمد- منه الله ابو بكر طه امام - يوسف عبدالله احمد احمد- ريم محمود قرني محمد - رؤى محمود كمال محمود - ريناد ياسر كمال توفيق حسين - فاطمه احمد لطفي احمد - عمر احمد عبدالعظيم احمد- حسين محمد احمد قطب - عمر محمد حجازي احمد - مريم حسام الدين صلاح - مريم حسين محمد عبد الهادي- ندي محمد محمود محمد

- أحمد أسامة أحمد حسن- رؤي عماد كمال الدين احمد - مروة داوود عثمان نصر - جنا احمد محمد سامح- مريم محمد احمد عبد القوي- محمد عمرو محمد احمد علي- مي سامي شعبان السيد- مصطفي سيد محمد احمد - ملك محمود عبدالله الجمل- يوسف علاء الدين هاشم- مصطفي حمدي عبد الحكم طه- ملك حازم باتع عبدالباقي- مصطفي محمود احمد عبد التواب- احمد بدر السيد محمود- عبد الرحمن عمرو عزت- يس محمد علي احمد- يحيي محمد علي احمد - ياسمين علي حسن احمد- عمرو صلاح شريف عبد العاطي- بسمله محمود معوض امين- معاذ ياسر فاروق عبد الحميد- روان عادل سيد علي- علي اشرف احمد- زياد ايمن محمد الصوفي.

وفى الشهادة الإعدادية تم تكريم شذي حازم عزت احمد - ياسين محمود سعد الدين محمد - شروق ياسر احمد سيد - سما يسري محمد الصوفي - سلمي ايمن محمد الصوفي حامد- محمد اشرف احمد عبد المجيد - عبد الرحمن ياسر غيث - جودي محمود عبد العزيز - عز الدين محمد عبد الرازق - سلمي عماد حمدي حسن - محمد احمد رشوان ربيع - انس محمد حسين مصطفي - مالك محمد كمال الدين احمد - سيف هيثم محمد نبيل انور - جودي احمد حسني جمعه - جني تامر مؤنس احمد - عمر محمد محمود محمد عبد ربة - احمد محمد مصطفي نبوي - مصطفي محمد السيد عبد الفتاح- نور محمد عبد الفتاح محمود - حمزه ناصر سيد عبد العاطي- عبدالله عمرو لبيب سيد خطاب- حور احمد حسن عبد الواحد - سيف محمد رجب رمضان- معاذ ايهاب محمد كيلاني- نادين احمد كمال عبد الحفيظ- زينه حسام فاروق عبد الرحمن- محمود السعيد عبده بيومي- سندس احمد احمد عبد الفتاح- بيجاد حسام الدين سمير- محمد عبد التواب محمود - ردينه وليد رمضان مصطفي- عبد الرحمن رمضان احمد- احمد عادل ابراهيم عبد القادر- سهيلة احمد عبد العاطي - ريتاج حسام حسن عبد الباقي - عبد الله هاني حسن كامل- مريم شريف عبد الفتاح- ندي محمود سلطان عبد التواب- مصطفي محمد عبد المنعم- رنا احمد محمد عبد التواب- اروي محمد يوسف عبد الباقي - مي ابراهيم جنيدي محمد جنيدي - لميس ساهر احمد عبد الرحمن - مازن ايهاب اسماعيل قرني - سلمي احمد فاروق عبد الحميد - كنزي هاني عبد العليم - عمرو محمد احمد ابراهيم - مادونا امجد تدري زكي - معاذ محمد عبد الرحمن الماوردي - عمر محمد احمد قطب- فريده حازم باتع عبد الباقي - رولا حاتم مصطفي محمود- ريتال عمرو عبد النبي ابراهيم- ردينه احمد طاهر عبد العزيز - اروي عبد السلام عبد الهادي - محمد مروان حمدي رضوان -اسر احمد مصطفي رجب - يوسف محمد نادي كامل - ريماس محمود احمد عبد التواب- ديفيد مراد شواقي حنا -لجين حسام عويس عبد الفتاح - رحمه عمرو عزت محمد -الادهم محمد عجمي محمد - محمد الحسين محمد احمد - ماريا تامر مجدي عيسي فهيم -عابد عمرو عزت محمد- جني سامح مصطفي صبري- ريتاج خالد محمد محمد عطيه- سيف خالد محمد محمد عطيه - سلمي علي محمد عبد الحكم- ادهم سيد ناجي حسن - نورسين محمد مصطفي حسن- مريم وليد محمد جهمي سعداوي - عبد الرحمن صلاح شريف - محمد وائل يوسف محمد فرحات - كريم وليد احمد عبد المحسن - ياسين وليد علي جمعه - جني اشرف عبد السلام محمد - ريماس احمد السيد علي -محمد ربيع رمضان احمد - انجي احمد محسن رياض - محمد خالد محمد اسلام- ردينة عادل مامون محمد - مازن ابراهيم مصطفى - عمرو محمود سيد.

كما كرم الاحتفال علا ابراهيم وطه عباس واعضاء فريق المسرح بالنادى.

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