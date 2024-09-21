حزب الله اللبناني يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع أبو دجاج

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه تمكنوا من استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في مرتفع أبو دجاج، وتم إصابتها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها.

تتزايد التوترات كل يوم بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث استهدف الحزب، منذ قليل، موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

كا استهدف حزب الله موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الجنوب اللبناني، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 14 جرّاء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وأعمال رفع الأنقاض مستمرة.