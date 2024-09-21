مع بداية الدراسة| كيف يتغلب الطلاب على شعور القلق أو الاغتراب؟.. تربوي يجيب

ينطلق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، في عدد من مدارس الجمهورية، وينتهي الخميس ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

وحول مواجهة أولياء الأمور القلق بشأن دخول أبنائهم المدرسة لأول مرة أو الانتقال لمرحلة جديدة، وجه الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة والخبير التربوي، عدة نصائح، قائلا: عادة عند الانتقال من مرحلة تعليمية إلى مرحلة جديدة أو إلى مدرسة جديدة قد يعاني بعض الطلاب من القلق؛ نظرًا لانفصالهم عن بعض زملائهم القدامى وتغير شكل بيئة التعلم ونظام الدراسة فوجود مثيرات جديدة غريبة وحذف مثيرات قديمة مألوفة قد يثير القلق لدى بعض الطلاب، وتزداد حدة القلق إذا كانت المدرسة بعيدة عن الطالب، ويضطر الطالب للاغتراب عن أسرته كما في بعض مدارس المتفوقين وللتغلب على هذه المشاعر يجب اتباع الآتي:

أولا: تقبل مشاعر القلق كونها مشاعر طبيعية في مثل هذه الظروف ويعاني منها كثير من الطلاب.

ثانيًا: الحرص على عدم التفكير في مشاعر القلق ولا في الأسباب التي تثيرها أي عدم التفكير كثيرا في الانفصال عن الزملاء القدامى واختلاف بيئة التعلم وغير ذلك من مثيرات القلق.

ثالثا: الانشغال التام بالدراسة ومتابعة الواجبات والتركيز على الأهداف وعلى الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيقها والانضباط الدراسي من اليوم الأول.

رابعًا: الحرص على التفاعل والتعاون مع الزملاء الجدد والتقرب منهم والتودد إليهم وإجراء حوارات معهم مع الحرص على توافر الاحترام والتقدير المتبادل وعدم الإسراع في تكوين صداقات عميقة إلا بعد التأكد من توافر السمات الإيجابية في الشخص مثل الود والاحترام والانضباط والجدية والالتزام والنشاط والطموح والتفاؤل والتعاون والتشجيع.

خامسًا: يمكنك أيضا شغل وقت فراغك بأنشطة أخرى مثل ممارسة الهوايات أو الرياضة أو القراءة وحاول ألا تجلس وحيدا لفترات طويلة.

سادسًا: تسخير جزء من وقتك وتفكيرك لاكتشاف المكان الجديد والأشخاص ونظام الدراسة.

سابعًا: اكتشف مميزات المرحلة الجديدة واحرص على مداومة التفكير في مميزاتها وايجابيات.

وبحسب الخريطة الزمنية، للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.