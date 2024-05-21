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الثلاثاء 21 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي في القاهرة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام المقاصة.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 4 مليون جنيه - 3 فلاش ميمورى – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").. وإعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنظام "المقاصة" عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية بالدولة المشار إليها وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية المؤثرة تجاه مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى "أسلوب المقاصة" وما يمثله ذلك من خطورة تؤدى إلى ضياع حقوق المواطنين وفقدانهم لأموالهم.

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