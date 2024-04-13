تحويلة خاطئة تتسبب في خروج عربة قطار عن القضبان بالدقهلية

خرجت العربة الأخيرة من قطار (كفر الشيخ - شربين) عن القضبان بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بسبب فتح تحويلة القطار بشكل خاطئ، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية ومسؤولي السكك الحديدية وجرى توجيه ونش من هيئة السكة الحديد واستعدال العربة إلى القضبان مرة أخرى.

تحويلة خاطئة تتسبب في خروج عربة قطار عن القضبان في الدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بخروج عربة من قطار (كفر الشيخ - شربين).

على الفور انتقل ضباط شرة النقل والمواصلات وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين خروج العربة الأخيرة من قطار (كفر الشيخ - شربين) رقم 876 من المسار بسبب فتح التحويلة بطريق الخطأ.

وتبين عدم وجود أي خسائر بالأرواح أو إصابات واستعدال العربة بواسطة ونش السكة الحديد، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



