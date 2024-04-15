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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صحة الدقهلية: إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي خلال عيد الفطر المبارك

مرضى الغسيل الكلوي
مرضى الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية
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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي داخل وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى بالمديرية خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

إجراء 7500 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي في الدقهلية خلال عيد الفطر المبارك

وأضاف وكيل الوزارة في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، إنه تم إجراء الجلسات لمرضى الغسيل الكلوى ، لعدد 3000مريضا  بـ 30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلًا عن توفير كل المستلزمات اللازمة لذلك.
 

ولفت مكين إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى معربًا عن تقديره لجهود الأطقم الطبية فى خدمة المرضى.

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