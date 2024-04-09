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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

صحة الدقهلية تعلن حالة الطوارئ بكافة المستشفيات تزامنا مع احتفالات عيد الفطر

الدكتور شريف مكين
الدكتور شريف مكين
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أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد مديري المستشفيات أو نوابهم على مدار الساعة، ومنع الإجازات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية و الأمصال و الطعوم، والتأكد من أرصدة بنوك الدم ومشتقاته؛ لمواجهة أي طوارئ خلال احتفالات عيد الفطر.

إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات تزامنا مع احتفالات عيد الفطر:

كما وجه مكين  بزيادة أعداد الأطباء و التمريض بالمستشفيات بـ النوبتجيات والسهر، وخاصة في الأقسام الحرجة، كالاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات؛ لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.مشيراً إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف بالمحافظة، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن؛ تحسبا لأي أحداث طارئة.

وأوضح ، بأن فرق الطب العلاجي والطب الوقائي، ستقوم بالمرور على جميع الوحدات والمستشفيات للتأكد من انتظام العمل، وتوفير الأمصال الطبية والأدوية والمستلزمات من إدارة الصيدلة.

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