الأرصاد اليابانية ترجح ألا تتأثر البلاد بموجات تسونامى عقب ثوران بركان إندونيسيا

رجحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد لن تتأثر بموجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب ثوران بركان جبل "روانج" بإندونيسيا.

وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) إلى أن الثوران البركاني غالبا ما يتسبب في تغير معدل الضغط الجوي، ويؤدي إلى حدوث موجات مد (تسونامي)، فيما أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها لم ترصد أي تغيرات كبيرة في حركة المد والجزر في نقاط المراقبة باليابان وخارجها.

وقد ثار البركان عدة مرات خلال الساعات الماضية، ما تسبب في انبعاث أعمدة كثيفة من الرماد البركاني في السماء لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ.