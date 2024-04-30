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الثلاثاء 30 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها إلى جمهورية هايتي وسط تصاعد عنف العصابات

الخارجية الكورية
الخارجية الكورية الجنوبية
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 أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنه سيتم فرض حظر سفر إلى جمهورية هايتي، بسبب تزايد المخاوف الأمنية مع تصاعد عنف العصابات في الدولة الكاريبية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، أن "تحذير السفر من المستوى الرابع - وهو أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات - سيدخل في حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وسيتم تطبيقه على جميع مناطق الدولة"، محذرة من الوضع الأمني في هايتي، الذي تفاقم مؤخرًا بسبب الهجمات الفتاكة التي قادها تحالف العصابات، وبسبب فراغ القيادة بعد استقالة رئيس وزرائها.

وكانت كوريا الجنوبية قد ساعدت نحو 13 من مواطنيها في هايتي على مغادرة البلاد، بالتعاون مع جمهورية الدومينيكان في مارس الماضي وأوائل أبريل الجاري.

الخارجية الكورية الجنوبية جمهورية هايتي تصاعد عنف العصابات