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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

أزمة نفسية وراء تخلص فتاة من حياتها بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، دفن جثة فتاة تخلصت من حياتها عقب شنق نفسها، بإيشارب حريمي علقته في سقف غرفتها، عقب ورود تقرير الصفحة التشريحية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة تعاني من حالة نفسية ودخلت في حالة اكتئاب بسبب عدة مشاكل تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة متوفاة داخل شقتها معلقة من رقبتها في حبل بسقف غرفتها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص وعمل التحريات تم العثور على فتاة شنقت نفسها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات تكشف العثور علي جثة فتاة العثور على جثة قسم شرطة مدينة نصر