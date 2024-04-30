أزمة نفسية وراء تخلص فتاة من حياتها بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، دفن جثة فتاة تخلصت من حياتها عقب شنق نفسها، بإيشارب حريمي علقته في سقف غرفتها، عقب ورود تقرير الصفحة التشريحية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة تعاني من حالة نفسية ودخلت في حالة اكتئاب بسبب عدة مشاكل تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا بالعثور على جثة فتاة متوفاة داخل شقتها معلقة من رقبتها في حبل بسقف غرفتها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص وعمل التحريات تم العثور على فتاة شنقت نفسها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.