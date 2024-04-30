11 مايو .. "المهندسين" تجتمع بـ5 محافظات لمناقشة مشروع "ممارسة المهنة"

قررت لجنة مزاولة المهنة، بنقابة المهندسين بقيادة النقيب طارق النبراوي، وضع جدول لعدد من الاجتماعات الدورية مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمحافظات مصر، لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ومناقشة الملفات المهمة المطروحة على المهنة.

وعقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، بحضور طارق النبراوي نقيب المهندسين والدكتور أحمد البدوي- وكيل النقابة ورئيس لجنة مزاولة المهنة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، الاجتماع الأول يوم ٢٠ أبريل الماضي، والاجتماع الثاني ٢٧ أبريل أول أمس، لعرض مشروع لائحة ممارسة المهنة على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث يوم السبت الموافق، ١١ مايو المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بحضور نقباء وممثلي النقابات الفرعية في المحافظات الآتي:-

أسيوط - المنيا - بني سويف - سوهاج- الوادي الجديد .

ومن المقرر عقد اجتماعات تالية بحضور مهندسي نقابات فرعية أخرى، حيث سيشهد السبت المقبل ١٨ مايو 2024 الاجتماع الرابع بمقر النقابة بحضور ممثلي النقابات الفرعية قنا والأقصر وأسوان.