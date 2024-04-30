كولومبيا: مقتل 9 جنود في تحطم مروحية عسكرية شمالي البلاد

أعلن الجيش الكولومبي مقتل 9 جنود في تحطم مروحية عسكرية تحمل إمدادات للقوات في منطقة ريفية شمالي البلاد.

وذكر الجيش - في بيان، نقلته وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المروحية كانت تنقل الإمدادات إلى بلدية "سانتا روزا ديل سور"، التي شهدت مؤخرًا قتالا بين جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة وجماعة تهريب المخدرات المعروفة باسم "عشيرة الخليج" أو "كلان ديل جولفو".

بدوره، كتب الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو - على منصة إكس-: "يؤسفني مقتل التسعة الذين كانوا على متن مروحية الجيش والتي كانت تقوم بتزويد القوات، وتجري عمليات عسكرية ضد عشيرة الخليج".

وأفاد الجيش الكولومبي بأن المروحية روسية الصنع من طراز مي-17، وتُستخدم غالبًا لنقل القوات والإمدادات. وكان من بين ضحايا الحادث ضابطان وثلاثة جنود، ولم ينج أي من ركاب المروحية.

وعصابة "ديل جولفو" هي أقوى منظمة إجرامية في كولومبيا، وتجند أعضاءها في المقام الأول من القوات شبه العسكرية اليمينية السابقة، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن لديها حوالي ستة آلاف مسلح.