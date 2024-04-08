عامل يطعن شابا فى الدقهلية بسبب معاكسة نجلة شقيقه

طعن عامل شاب بعزبة الشرطة البشمور مركز دكرنس محافظة الدقهلية وذلك حال اعتقاد المتهم قيام المصاب بمعاكسة نجلة شقيقة وقيامه بالتعدي عليه بالضرب والطعن بآلة حادة وجرى نقل المصاب الى المستشفى فيما فر المتهم هاربا.

عامل يطعن شاب فى الدقهلية لاعتقاده معاكسة نجلة شقيقة:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قدتلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد احمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول "أشرف.ع.ا"،27 عاما، عامل ومقيم عزبة أبوالنور مكز منية النصر مصابا بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر من الخلف "أدعاء تعدي ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وبسؤال والد زوجة المصاب 45عاما، عامل ومقيم عزبة الشركة البشمور دائرة المركز اتهم "أحمد .ح..م.ح"، 40 عاما، عامل ومقيم بذات العنوان بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة حال تواجد المصاب بمنزل لاعتقاد المتهم قيام المصاب بمعاكسة نجلة شقيقه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.