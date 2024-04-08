رفع 480 طن مخلفات حملة نظافة مكبرة بالمنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

وقال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، انه جرى رفع 480 طن مخلفات بلدية و 120 طن أتربة و 1000 طن مخلفات صلبة ونواتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز وأكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافة حيث استمرت أعمال ترميمات ومحارة وتركيب انترلوك مكان الناقص والتآلف والأرصفة وإعادة الشيء لأصله بمثلث إمتداد شارع عبد السلام عارف مع شارع الجيش و رفع المخلفات الصلبة من الطريق السريع و الزعفران و منطقة أبو الليل و تنفيذ اعمال للدهانات الأرصفة بشارع الجيش والطريق السريع من نزلة كوبري سندوب.

كما جرى رفع كفاءة الحدائق العامة استعدادا لاعياد الفطر المبارك الحدائق العامه بشارع الجيش و حديقة عروس النيل و شجرة الدر وصباح الخير يا مصر و الحدائق بمنطقة المجزر وتم غسيل الأرصفة بشارع عبد السلام عارف و الجيش و غسيل أماكن انتظار مرسي شارع المدير واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشوارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد.

وشملت الحملة شوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته سكه سندوب و منطقة سندوب والمجزر و الترعه وآداب وشوارع العبور و ميدان الطميهي و الشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة و السكه القديمه و مشعل و النخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد و سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبة عقل وعزبة الشال والتلاجه و أسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و محمود شاهين و شارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم، وفي ذات السياق استمرت اعمال التشجير والتجميل ورفع كفاءة الانارة بنطاق المنطقة المركزية وعلى عدد من الطرق العمومية بنطاق مركز المنصورة.



وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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