غدا.. "الصحفيين" تحتفل بميلاد رواد المهنة وتكرم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

تنظم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، غدا الأربعاء حفل عيد ميلاد جماعي لشيوخ المهنة مواليد شهر مارس وأبريل، في تمام الساعة الخامسة مساء، بمقر نقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعدد من أعضاء المجلس.

وقد كانت حددت لجنة المعاشات برئاسة أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، يوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، وتم تأجيله إلى غد، ويتم الاحتفال في إطار تقليد شهري تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

في سياق منفصل، قررت نقابة الصحفيين تكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه عن عامى (2022-2023) من الذين لم يكرموا من قبل، وذلك خلال حفل تنظمه النقابة، وعلى الزملاء الراغبين في التقديم إحضار صورة من أصل الشهادة مع الأصل للاطلاع، وذلك بإدارة شئون المجلس والأعضاء في الدور الثاني بالنقابة.