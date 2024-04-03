ads
الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحالة 150 محضرا للنيابة بعد حملات مكبرة لتموين الدقهلية

حملات مكبرة على الأسواق
حملات مكبرة على الأسواق بالدقهلية لضبط الأسعار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا الى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

 وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

واشار الى أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

حملات مكبرة للتموين فى الدقهلية :

واكد ان الحملات أسفرت عن تحرير 150 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 10 مراكز ومدن  شملت مراكز ومدن المنصورة وتمي الامديد ميت غمر وشربين جمصة وبلقاس وطلخا والجمالية ونبروه وميت سلسيل وأجا وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

من جانبه اوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 220 مخبز علي مدار يومين للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

احالة 150 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهلية:

 كما جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي جرى ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجاري و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

وتمكنت الحملة من إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 30 جركن زيوت سيارات و6 طن اسمنت و 10 شيكارة بودرة بلاستيك و9 صفائح جبنه و10 أقراص جبنه رومي و 100 شيكارة ملح و10 شيكارة دقيق مدعم و30 شيكارة نخالة و70 لتر منظفات و500 لتر سولار و4.320 طن مخلل و15 طن بلاستيك و10 اسطوانة غاز 2 جرادل حلوي وزبيب و15 عبوة كريمات للبشرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

txt

طلب احاطة لوزير التموين بشأن عدم تشغيل المخابز البلدية بحدائق أكتوبر

txt

بالفيديو.. التموين تكشف تفاصيل طرح منتجات كحك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%

txt

وزير التموين: متابعة خفض الأسعار بعد توفير الدولار

txt

محافظ الدقهلية يحيل 371 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

IMG-20240331-WA0058
IMG-20240331-WA0058
IMG-20240331-WA0060
IMG-20240331-WA0060
IMG-20240403-WA0029
IMG-20240403-WA0029
IMG-20240403-WA0028
IMG-20240403-WA0028
IMG-20240403-WA0045
IMG-20240403-WA0045
التموين بالدقهلية الحملات التموينية ايمن مختار محافظ الدقهلية جهاز حماية المستهلك حملات لضبط الأسعار حملات مكبرة ضبط الأسعار محافظ الدقهلية مخالفات تموينية مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري وكيل وزارة التموين بالدقهلية الدقهلية اسطوانة غاز الجمالية الرغيف السعر الرسمي