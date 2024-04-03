إحالة 150 محضرا للنيابة بعد حملات مكبرة لتموين الدقهلية

قال أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا الى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

واشار الى أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين.

حملات مكبرة للتموين فى الدقهلية :

واكد ان الحملات أسفرت عن تحرير 150 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المنصورة وتمي الامديد ميت غمر وشربين جمصة وبلقاس وطلخا والجمالية ونبروه وميت سلسيل وأجا وجرى احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

من جانبه اوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 220 مخبز علي مدار يومين للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

احالة 150 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة في الدقهلية:

كما جرى المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي جرى ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار و محاضر غش تجاري و محاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

وتمكنت الحملة من إعدام كميات من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 30 جركن زيوت سيارات و6 طن اسمنت و 10 شيكارة بودرة بلاستيك و9 صفائح جبنه و10 أقراص جبنه رومي و 100 شيكارة ملح و10 شيكارة دقيق مدعم و30 شيكارة نخالة و70 لتر منظفات و500 لتر سولار و4.320 طن مخلل و15 طن بلاستيك و10 اسطوانة غاز 2 جرادل حلوي وزبيب و15 عبوة كريمات للبشرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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