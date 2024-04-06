العثور على جثة مدرس متغيب منذ 6 أيام ملقاة داخل مصرف بالدقهلية| صور

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة الجمالية في محافظة الدقهلية، من جهودهم لكشف لغز العثور علي جثمان مدرس مقتول وملقى داخل بالوعة صرف زراعي بقرية الإسكندرية الجديدة التابعة للمركز ومبلغ بتغيبه منذ عدة أيام وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الجمالية من أهالي قرية الإسكندرية الجديدة التابعة للمركز بعثورهم على جثة شخص ملقى فل بالوعة صرف زراعي بالقرية.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ جرى انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنها لشخص يدعي محمود رفعت الطويل مقيم مدينة الجمالية ويعمل مدرس بالمدرسة الثانوية الفنية بنات كما يعمل أيضا سائق توك توك ومبلغ باختفائه منذ عدة أيام وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بها مما يرجح وجود شبهة جنائية وكذا اختفاء التوك توك الخاص به.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الجناة وسرعة ضبطهم.