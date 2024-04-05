مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

لقي شخص مصرعه واصيب 2 آخرين، اثر حادث انقلاب موتوسيكل، بطريق الطاهري مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية

جرى نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة للعميد كريم حمدي، مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة تأمين مستشفي منية النصر، بوصول 3 أشخاص بإصابات متنوعة إدعاء حادث سير .

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ

بالفحص تبين مصرع "عبدالله، م، م، ال،"،17 عاما، وإصابة "محمد، ا، ح،"، 17 عاما، "محمود، م، ا، ال، 17 عاما، مقيمين قرية النزل، دائرة المركز.

وتبين انقلاب موتوسيكل كانوا يستقلوه، علي طريق الطاهري النزل وجرى نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.