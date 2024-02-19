يبرز دور الأزهر.. انتهاء تصوير “المنبر” لعمر السعيد وأحمد حاتم (صور)

انتهى فريق عمل فيلم “المنبر” من تصوير مشاهده تمهيدا لقرب عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات.

وجمعت المشاهد الأخيرة الفنان عمر السعيد بالفنان أحمد حاتم بقيادة المخرج أحمد عبد العال.

يجسد عمر السعيد في فيلم "المنبر" دور صحفي يعمل بأحد الجرائد الأجنبية ويظهر في الفيلم بشخصية "أمجد" الذي يتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي عن زيارة شيخ الأزهر في أمريكا، ويحمل "أمجد"كرها كبيرا وواضحا تجاه الأزهر الشريف، لكن بعد جلسات تجمعه بـ أحمد حاتم يصحح له هذه المفاهيم الخاطئة ويشرح له دور وأهمية ومكانة مؤسسة الأزهر الشريف على مستوى العالم وليس مصر فقط.

ويتناول فيلم "المنبر" دور الأزهر الشريف على مدار الـ1050 عاماو ينتمي إلى الأفلام التاريخية والحربية أيضًا، وذلك في إطار درامي تشويقي مثير، كما سيشارك فريق روسي في أحد مراحل تنفيذ الفيلم، وسيُعرض بأكثر من نسخة مترجمة بجانب العربية، منها الإنجليزية.

فيلم "المنبر" يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، كل من عمر السعيد ، أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.