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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة لفلسطين

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين
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قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة الألمانية لا تريد أن تنتقل التظاهرات الداعمة لفلسطين في الولايات المتحدة إلى ألمانيا، وعليه قامت الشرطة الألمانية بفض عدد من المظاهرات في جامعاتها.

ونوه، بأن هناك بعض الحركات الطلابية نظمت تظاهرات أمام بوابات الجامعات الألمانية.
 

وأضاف المراسل أن التظاهرة الطلابية التي كانت بجوار مكتب المستشار الألماني، اتسمت بالسلمية، ولكن بشكل مفاجئ اقتحمتها الشرطة، مؤكدًا أن هناك مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة للفلسطينيين.

وتابع، أن الحكومة الألمانية أعلنت عن أن أمن إسرائيل من أمنها، وهذا يجعل التظاهرات في الشوارع الألمانية أمر خطر على الحكومة الألمانية.

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