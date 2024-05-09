مدير "تخطيط الصحة": خطة الوزارة للعام 24/25 تستهدف توجيه 63 % للمستشفيات بالمحافظات

أكد الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن خطة الوزارة للعام المالى 24/25 مستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات على مستوى الجمهورية، وسيكون الأولوية للمستشفيات التى تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين، فعلى سبيل المثال مستشفى إم المصريين تقدم خدمة ل3 مليون مواطن.

وتابع خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الخميس، لمناقشة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة، مستهدف أيضا دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ويتم عمل مسح للإمكانيات الموجودة في هذه المحافظات للوقوف على جاهزية تلك المستشفيات للحصول على الاعتماد ودخول المنظومة الجديدة، كما أنه مستهدف 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة، وفيما يخص خدمات الصحة العامة مستهدف 27 مكتب صحة.

ومن جانبه، عقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: “نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المشروعات القومية، هل هناك خطة للاحتفاظ بالكوادر الطبية، والاحتياجات الفعلية للمبالغ المالية، خاصة بعد عودة قوائم الانتظار ، مع العلم أن اللجنة داعمة للوزارة بقوة في توفير الاحتياجات المالية”.

وعقب وزير الصحة، العنصر البشرى مهم جدا، ومنظومة التأمين الصحى الشامل تحسن من الدخول، وهذا المستهدف من المنظومة، متابعا: "وغيرنا اللائحة المالية للقطاع العلاجي التى تضم السواد الأعظم للعاملين بناء على حسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمكافآت وفقا لأداء فى خطوة الغرض منها جذب الكوادر و الاطقم الطبية، وهناك جهود مستمرة بإعادة النظر فى المخصصات المالية للكوادر الطبية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".