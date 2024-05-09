ضبط شخصين بسوهاج بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد أختام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام منسوبة للعديد من الجهات.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة سوهاج) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – عدد 10 أكلاشيه منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقرير طبى بأسماء أشخاص مختلفة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.