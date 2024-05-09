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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

رشا سامي العدل تتراجع عن إعلانها عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي
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أعلنت الفنانة رشا سامي العدل عودة الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لبعضهما من جديد بعد الانفصال المفاجئ الذي حدث مؤخرا، إلا أنها تراجعت سريعا وحذفت المنشور الذي أفصحت خلاله عن عودتهما.

وكانت رشا كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور حذفته قالت خلاله:"لكل الهبيدة اللي ما وراهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس، واللي بيغلطوا في اتنين، معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد على حدا ومع بعض، أنا آه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر، هما أصلا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد».

يذكر أن ياسمين تصدرت التريند مؤخرا خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة والذي قالت خلاله أنها تعشق العوضي ولا تحبه فقط.

رشا سامي العدل تتراجع بعد إعلان عودة ياسمين عبد العزيز والعوضي