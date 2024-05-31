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السبت 01 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الشرطة الكندية تفتح تحقيقا بعد تعرض معبد يهودى للهجوم في فانكوفر

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
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بدأت شرطة فانكوفر ومسؤولو الإطفاء تحقيقا موسعا، الجمعة، بعد اندلاع حريق في مدخل معبد "كنيس شارا تسيديك" اليهودي في شارع أوك مساء أمس. وتقول الشرطة إنه كان حريقًا متعمدًا، وتتعامل معه على أنه "جريمة كراهية" محتملة.

وأجرى قسم شرطة فانكوفر التحقيقات، وأعلن إعادة فتح المعبد، حيث أصبح آمنا.

وتعتزم الشرطة زيادة الدوريات الأمنية حول المؤسسات اليهودية المحلية، والتواصل مع جميع المنظمات اليهودية.

ودان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو الحادث، قائلا - عبر منصة "إكس" - "لا يمكننا أن نسمح لهذه الكراهية أو أعمال العنف هذه بأن تستمر. هذه ليست كندا التي نريد أن نكون عليها".

يأتي هذا الحادث بعد تعرض معبد "كنيس بيت تكفاه" اليهودي في مونتريال لمحاولة إلقاء قنابل حارقة، خلال نوفمبر الماضي.

حريق معبد