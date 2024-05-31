ضبط 60 كيلو من سمكة الأرنب السامة في حملة مكبرة بدمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط ٦٠ كيلو جرام من سمكة الأرنب السامة فى اطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن مكتب الدكتور مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية والتعليمات المشددة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط بتكثيف الحملات على ثلاجات حفظ الاسماك واسواق وشوادرالاسماك بالمحافظة ، وتحت اشراف السيد الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية وتنفيذ لجنة من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشى الاغذية بادارة دمياط الصحية .

تم شن حملة مكبرة على الثلاجات وسوق السمك بعزبة البرج وسوق السمك بمدينة راس البر ،

حيث تم ضبط عدد4 صناديق بوزن 60كيلو جرام من اسماك الارنب السامة .

تم عرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيث ان هذه السمكة سامة و ممنوع تداولها بالاسواق.

هذا و تحذر مديرية الصحة المواطنين من شراء اسماء الفيليه من اماكن غير موثوق بها.

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة في دمياط، تضمن أبرز نتائج أول قافلة طبية تم اطلاقها فى ختام خطة شهر مايو ٢٠٢٤ على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بعزبة أبو الفتوح بمركز كفر البطيخ.

حيث أشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ٨عيادات طبية تردد عليها ١٠٦٨مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٤ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ٢١٠ حالة و فحص ٢٢ حالة بالأشعة و٢٧ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٢٨٧ تحليل بمعمل الدم و ٢٩تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٠٩ مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

