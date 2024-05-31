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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة خفيري شرطة في حادث سير بالمنيا

إصابة خفيري شرطةفي
إصابة خفيري شرطةفي حادث سير بالمنيا
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 أصيب خفيرا شرطة  في حادث سير بطريق المدينة الصناعية بالمنيا الجديدة  اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المني الجديدة  بوقوع حادث سير  إنقلاب دراجة بخارية أمام مدخل المدينة الصناعية عن بنزينة عبد البصير بالمنيا الجديدة  .

أسفر الحادث عن إصابة(حمدي ف خ 45سنة مقيم البرجاية كدمة شديدة بالظهر -كيرلس س م 32سنة مقيم صفط اللبن كدمات وسحجات  ).

تم نقل المصابين لمستشفي التامين الصحي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا المنيا الجديدة انقلاب دراجة بخارية حادث سير مستشفى التامين الصحي