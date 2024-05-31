سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يترك منصبه

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قرر إنهاء فترة ولايته في نيويورك بعد أربع سنوات من تولي المنصب، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وعرض نتنياهو على إردان خيار البقاء في الولايات المتحدة وأن يصبح سفيرا لإسرائيل في واشنطن، لكنه رفض.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إردان رفض بسبب اعتبارات عائلية، حيث لدي إردان ابناء سيتم تجنيدهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي في العام المقبل.

وقال نتنياهو في بيان: "السفير إردان مثل إسرائيل باحترام وتصميم وقوة وأشكره على ذلك."