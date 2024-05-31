إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي اليوم، وعلى الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية تلقى إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقيهم العلاج اللازم.

واكدت مصادر أمنية ان سيارة تحمل لوحات رقم "4273 "ا ص ع وذالك علي طريق الاسماعيلية السويس امام مستودع الانابيب وتم نقلهم لمستشفى المجتمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم .

وأشارت مصادر طبية الى ان مصابي الحادث هم مايكل مجدي عبد المسيح، 24 سنة، بحي السلام، سحجات و كدمات بالجسم، عبد الله محمد محمود، 20، ابو عطوة كدمات وسجات بالجسم، يوسف ابراهيم علي، 21، ابو عطوة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، حسين تامر عبدالوهاب، 19 سنة، ابوعطوة جروح قطعية بالزراع الايسر عماد موريس حنا، 21 سنة، حي السلام، اشتباه كسر بالعمود الفقري، حسن السيد حسن، 20 سنة، ابو عطوة، كدمات وسحاجات.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.