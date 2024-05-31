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السبت 01 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالمنيا

إصابة أشخاص في حادث
إصابة أشخاص في حادث سير بالمنيا
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 أصيب 3 أشخاص في حادث سير بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا اليوم الجمعة.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سمالوط غرب بوقوع حادث سير  إنقلاب سيارة ثمناية أمام قرية اطسا  التابعة لمركز سمالوط.

أسفر الحادث عن إصابة3 أشخاص  ( لواحظ ع ا65سنة مقيمة دمشير المنيا مصابة بجرح قطعي اعلي الجبهة -فايز ع ع 20سنة مقيم دمشير المنيا اشتباه كسر بالذراع الأيسر ونزيف بالفم -احمد ح د 30سنة مقيم قرية زهرة المنيا اشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات ) 

تم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا انقلاب سيارة أمن المنيا حادث سير طريق مصر أسوان الزراعي مركز سمالوط