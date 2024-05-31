ads
السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير الشباب بالسويس يشهد حفل ختام مشروع المعسكر التدريبي الثاني لريادة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ، اليوم، حفل ختام  المعسكر التدريبي الثاني لريادة الأعمال.

حضر الحفل  أميمة رفعت عبد العال وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وهند جمال وكيل وزارة القوي العاملة.
وتم خلال الحفل عرض مراحل المشروع وخطوات التنفيذ وبعض أراء المشاركين فى المشروع من المتدربين والقائمين عليه  والجهات الداعمة.
يذكر أن المشروع ينفذ من خلال  دورات تدريبية مختلفة على انواع مختلفة من المهن والحرف المطلوبة لسوق العمل بناءًا على دراسة نفذت من قبل جمعية شباب الأعمال.

وتم تمكين عدد 600 شاب وفتاة من الحصول على فرص عمل خلال برنامج التشغيل الذاتى وذلك من خلال توفير الدعم الاقتصادى للشباب عن طريق حزمة من البرامج التدريبية حسب حاجة السوق.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين الذين اجتازوا الدورات التدريبية للمشروع بنجاح والذي بلغ عددهم 150 شاب وفتاة.

IMG-20240531-WA0007
IMG-20240531-WA0007
رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه لشباب الأعمال دعم الاقتصاد وزارة القوى العاملة وزارة الشباب والرياضة المصريه لشباب الأعمال الجمعية المصرية لشباب الأعمال