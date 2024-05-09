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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية مشتهر طوخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية
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نظمت جامعة بنها، اليوم الخميس، قافلة طبية في قرية مشتهر بمركز طوخ، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد، والعظام، والجلدية ط، والمسالك البولية.

وجرى الكشف على أهالي القرية بإجمالي 278 حالة تنوعت ما بين 46 حالة باطنة، و53 حالة أطفال، و48 حالة رمد، و61 حالة عظام، و61 حالة جلدية، و 9 حالات مسالك، وصرف العلاج مجانا.

كما جرى تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

الشباب والرياضة بالقليوبية رئيس جامعة بنها وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ناصر الجيزاوي محمود الصبروط