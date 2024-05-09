سكرتير عام البحيرة يتابع استقبال طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى بدمنهور.. صور

تفقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، المركز التكنولوجى بمدينة دمنهور حيث تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، فى يومها الثالث بحضور محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور.

وأكد السكرتير العام على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

كما وجه بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها ؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.

وأشار الى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة ، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز على مستوى المحافظة، مناشداً المواطنين الراغبين فى التصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية للبدء في اجراءات التصالح وسداد قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد، ليتسنى لهم السير في باقي إجراءات التصالح.