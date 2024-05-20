الولايات المتحدة وكوسوفو تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك التزامهما المشترك بتعزيز أمن الأخيرة وازدهارها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته، اليوم /الاثنين/ - أن هذه المباحثات جاءت خلال لقاء وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية والشؤون العامة ليز ألين ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في بريشتينا، عاصمة كوسوفو.

وشددت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية على دعم الولايات المتحدة القوي المستمر لجهود الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تطبيع شامل مع صربيا، داعية إلى زيادة التنسيق بين الحكومتين لدعم تقدم كوسوفو على مسارها الأوروبي الأطلسي.

في سياق متصل، التقت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني سادريو، لمناقشة الأولوية الإستراتيجية لدفع كوسوفو على طول طريقها نحو التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي وأهمية التنسيق الوثيق لتحقيق هذا الهدف.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وكوسوفو في مكافحة التلاعب بالمعلومات من جانب الدول الأجنبية، علما بأن كوسوفو هي الدولة الـ 15 في أوروبا وإفريقيا وشرق آسيا وأمريكا الشمالية التي تؤيد إطار عمل وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة التلاعب بـ "المعلومات" من جهات أجنبية.