بالفيديو.. لقطات جديدة لموقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، نشره أحد المنقذين بالهلال الأحمر الإيراني قام بتصويره عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به لموقع سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان.

ويظهر الفيديو، موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بعد الإعلان عن اختفائها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد أعلن في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الأحد اضطراب طائرة الرئيس الإيراني إلى الهبوط الاضطراري بسبب سوء الأحوال الجوية، وانتشار البرد والضباب في المنطقة.

وبعد الإعلان عن اختفاء مروحية الرئيس الإيراني، كشف الهلال الأحمر عن الدفع بعدد من فرق الإنقاذ والتي وصل عددها لنحو 96 فرقة، منها 73 من الهيئة، و23 فرقة من طهران وباقي المحافظات الإيرانية، فضلا عن الاستعانه بكلاب خاصة مدربة، وجهود محبي التسلق للبحث عن الرئيس.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، فشلت فرق الإنقاذ في العثور على المروحية وقد قامت تركيا بإرسال طائرة بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار وإمكانية الرؤية الليلية للبحث في المنطقة للعثور على الطائرة.