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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئاسة الجمهورية تنعى إبراهيم رئيسي.. والسيسي يتقدم بخالص العزاء للشعب الإيراني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نعت جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية أمس الأحد إثر حادث أليم.

وجاء نص بيان الرئاسة كالتالي:.

“‎تنعى جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية الأحد الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٤  إثر حادث أليم، وإذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح  السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب  الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".
 

جمهورية مصر العربية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي