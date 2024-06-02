النصر والهلال يتحدان ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم

كشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، ان النصر انصم للمقترح الذى تقدم به الهلال، لتأجيل قرار الاتحاد السعودى لكرة القدم، بشأن قوائم الفرق فى الموسم المقبل.

حيث اتحد الغريمان النصر والهلال لأول مرة، ولكن تلك المرة خارج المستطيل الاخضر، ضد الاتحاد السعودى لكرة القدم.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اتخذ قراراً بزيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب فى قائمة الفريق من 8 إلى 10 في الموسم الجديد، مقابل 15 لاعبا سعوديا ليصبح الإجمالي لكل فريق 25 لاعبا، بدلا من 30 كما كان معمول به فى الموسم المنتهى.

وحظى الطلب الذى تقدم به الهلال من أجل تأجيل المقترح لمدة عام واحد، وذلك لارتباطه مع بعض الأسماء بعقود إضافية، بتأييد من الغريم التقليدي النصر، الذي يرى أن تقليص القائمة سيؤثر على الفريق بسبب كثرة المباريات، وذلك حسبما ذكرت صحفية "الشرق الأوسط" السعودية.

كما أن بقية أندية الدورى السعودي الـ 16 ناديا قد وافقت على هذا المقترح، الذى تقدم به الهلال.

وهذا القرار قد اتخذه الاتحاد السعودي بعد مقترح تقدم به الكرواتي سلافين بيليتش مدرب فريق الفتح في اجتماع سابق ضم المديرين الفنيين للأندية، وهو المقترح الذي يرى بيليتش من خلاله أنه يخدم اللاعب السعودي وسيجد فرصته في المشاركة بدلا من أن يظل حبيسا لمقاعد البدلاء.