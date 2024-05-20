الشهادة الإعدادية 2024.. انطلاق ثالث أيام ماراثون الامتحانات بالدقهلية

انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الإثنين، ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بالدقهلية حيث يؤدى١٠٩ ألف و ٩٩١ طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادي عام ومهنى امتحان العلوم بنظام البوكلت امام ٥٩٣ لجنه امتحانيه فترة أولى حتى الساعة 11 صباحا يعقبها أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية من 11 وربع صباحا حتى 12 و 15 دقيقه ظهرا .

فيما تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المنعقدة برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وبحضور أعضاء الغرفة الدكتور عصام عمارة و طارق الدسوقى موجه عام اللغه العربية و وليد محى مدير إدارة الأمن و أكرم مصباح مدير التعليم الإعدادى بالمديرية و محمد عبيد مدير إدارة المتابعة وصول أوراق الأسئلة الى مقار اللجان وعلى إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد شعبان على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الإمتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدا علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت أول أمس السبت في محافظة الدقهلية بمادة اللغة العربية وسط سعادة من الطلاب لسهولة الامتحان وعدم وجود ثمة شكاوى او صعوبة في الأسئلة فيما أدوا أمس الامتحان في مادتى الجبر والإحصاء والتربية الدينية وسط تباين آراء الطلاب حول امتحان الجبر.