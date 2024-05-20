استمرار ارتفاع درجات الحرارة على قرى ومراكز الشرقية

تشهد مراكز وقري محافظة الشرقية منذ صباح اليوم الاثنين، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة خاصة خلال فترة النهار والتي قد تصل فيه درجات الحرارة الي 40 درجة خلال فترات الظهيرة بينما تتراجع الحرارة خلال فترات الليل.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الطقس الحار حيث تواصل غرفة عمليات المحافظة متابعة حالة الطقس الحار بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واشارت تقارير غرف العمليات عدم ورود اي شكاوي خاصة بارتفاع درجات الحرارة.

وشدد المحافظ علي رفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الحارة الحالية حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا.

وكانت مراكز ومدن محافظة الشرقية قد تعرضت منذ امس لموجة طقس حارة وارتفاع كبير فى درجات الحرارة علي معظم الانحاء وحرص إعداد كبيرة من المواطنيين علي عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروه وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة وخاصة الأطفال والمرضى وكبار السن

وتشهد مصر حاليًا موجة حارة قوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

تفاصيل حالة الطقس:

تتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم بين 37 و 40 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية، مثل أسوان، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلاً على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق، مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، مع سرعة رياح تتراوح من 40 إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

نصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المواظبة علي شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل الباردة على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعات واسعة النطاق، واستخدام واقي الشمس بانتظام، وتهوية المنازل بشكل جيد، ومراقبة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بالالتزام بتعليمات السلامة العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، واتباع النصائح للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.